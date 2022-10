TORNA POTABILE L'ACQUA A GIULIANOVA, E' INTERVENTO SUBITO LA RUZZO RETE

A seguito dell’ordinanza emessa nella serata di ieri dal sindaco di Giulianova Costantini, che ha vietato l’uso potabile dell’acqua in diversi quartieri, stamane le nuove analisi hanno registrato il ritorno alla normalità dei parametri

Il sindaco di Giulianova nella serata di ieri aveva vietato l’uso potabile dell’acqua nei quartieri Annunziata, Villa Pozzoni, via Cupa e zona Ospedale civile. La decisione è stata adottata in via precauzionale, sulla base di comunicazione inoltrate dalla Ruzzo Reti, per la presenza di alcuni contaminanti nell’acqua in alcune zone del territorio comunale.

Secondo quanto si apprende, la presenza di contaminanti sarebbe conseguenza dello scoppio di un generatore di corrente dell’Enel, sistemato proprio sul serbatoio dell’Acquedotto nel quartiere dell’Annunziata. La Ruzzo Reti è prontamente intervenuta ovviando all’emergenza attraverso il collegamento diretto del flusso d’acqua, con un by-pass al serbatoio. Questa mattina i tecnici della Ruzzo hanno eseguito nuove analisi che hanno evidenziato il ritorno alla normalità dei parametri dell’acqua.