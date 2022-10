SETTIMANA DELLA PROTEZIONE CIVILE, I VIGILI DEL FUOCO APRONO LA CASERMA AI CITTADINI...ANCHE DOMANI

Nell’ambito della «Settimana nazionale della protezione civile», la sede del Comando dei vigili del fuoco di Teramo è rimasta aperta alle visite della cittadinanza. Le scolaresche, ma anche tantissimi cittadini ed intere famiglie hanno visitato la caserma di via Diaz, con i vigili del fuoco che hanno illustrato ai visitatori i loro automezzi e le attrezzature di soccorso utilizzate nei diversi interventi che sono chiamati ad affrontare. A coadiuvare il personale in servizio, anche il personale in quiescenza dell’Associazione nazionale dei Vigili del fuoco che ha messo a disposizione dei visitatori il ricco bagaglio di esperienze vissute nelle molteplici attività di soccorso prestate nei tanti anni di servizio. Considerato il successo dell'iniziativa, il Comando dei vigili del fuoco resterà aperto ai visitatori anche nella giornata di domenica 16 ottobre, con orario 9 - 12. In questa occasione presso la caserma di via Diaz sarà disponibile anche l'automezzo polifunzionale del Nucleo dei Sommozzatori di Roseto degli Abruzzi che quest'anno festeggiano il 70esimo anniversario della loro fondazione e che illustreranno ai visitatori le attrezzature e le tecniche utilizzate negli interventi di soccorso subacqueo.