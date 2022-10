I LETTORI CI SCRIVONO / CHE FINE HANNO FATTO I MONOPATTINI GIALLI?

Buona domenica amici di Certastampa, e complimenti per il vostro lavoro, siete l’unica testata che seguo in città perché non avete paura di dire la verità. Vi voglio scrivere perché ho letto stamattina L’EDITORIALE sulla bandiera gialla e io mi chiedo, tanto per stare sullo stesso colore, dove hanno messo i monopattini gialli. Non si vedono più in giro, sono rimasti solo quelli neri, quelli gialli sono scomparsi del tutto. Avevo capito che dovevano aumentare sempre di più e non essere tolti. Forse l’assessore Verna ne sa più di noi