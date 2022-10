I LETTORI CI SCRIVONO / LA LINK RISPONDE "I MONOPATTINI GIALLI SONO STATI RITIRATI DA TERAMO PER FINE CONTRATTO"

Fine estate e...fine contratto. Cioè, fine monopattini gialli della Link a Teramo, Giulianova e Tortoreto. Se ne riparlerà, forse, a seconda di quello che decideranno di fare le amministrazioni comunali, a primavera. A spiegarlo è il responsabile della Link Matteo Ribaldi raggiunto telefonicamente stamattina da certastampa a seguito della segnalazione di un nostro lettore, che da tempo non vedeva più in circolazione i famosi monopattini gialli. In città ne sono rimasti pochissimi e sono quelli neri della Bird. "A Teramo era scaduto il contratto e noi li abbiamo ritirati per una questione tecnica. Vedremo per la prossima estate con Teramo ed anche con altri comuni del Teramano se ripetere l'esperienza o meno".