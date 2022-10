CASERME APERTE / GRANDE SUCCESSO PER L’INIZIATIVA DEI VIGILI DEL FUOCO

Notevole successo per l'iniziativa "caserma aperte" dei vigili del fuoco.



In occasione della "Settimana della Protezione civile”, che si celebra ogni anno il 13 ottobre su indicazione dell'Onu, il Comando dei vigili del fuoco di Teramo ha mantenuto aperta alle scolaresche e alla cittadinanza la propria sede centrale di via Diaz, nei giorni 15 e 16 ottobre, allo scopo di sensibilizzare la popolazione sui temi del soccorso pubblico e della protezione civile.

I visitatori hanno ricevuto informazioni utili sull'organizzazione del servizio di soccorso e di protezione civile di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché sulle misure di prevenzione e di autoprotezione da adottare nelle situazioni di emergenza e durante le calamita naturali. Grande soddisfazione per i tanti bambini che hanno participato alle visite guidate nei due giorni di apertura alla cittadinanza, che hanno potuto visionare gli automezzi, attrezzature ed equipaggiamenti impiegati nelle attività di soccorso tecnico urgente, compresi quelli in dotazione ai sommozzatori del Nucleo di Roseto degli Abruzzi che hanno esposto tutte le dotazioni utilizzate nell'attività operativa subacquea.