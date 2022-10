IL LICEO SCIENTIFICO DELFICO PROTAGONISTA DEL PREMIO LATTES GRINZANE

Il prestigioso Premio letterario Lattes Grinzane,riconoscimento internazionale – intitolato a Mario Lattes – che fa concorrere insieme autori italiani e stranieri, è dedicato ai migliori libri dinarrativa pubblicati nell’ultimo anno.

Come è noto il Premioviene organizzato dalla Fondazione Bottari Lattes e, per la XII edizione dell’anno 2022, la premiazione si è svolta sabato 15 ottobre nella città di Alba (Cuneo).

È stato decretato vincitore, tra i cinque finalisti,il libro “Gli invisibili”dell’autore Pajtim Statovci, giovane scrittore trentaduenne finlandese di origini albanesi.

È motivo di orgoglio che il Liceo Scientifico “Delfico”sia stato selezionato,quale unicoIstituto abruzzese, a far parte delle 25 Scuole che hanno costituito le Giurie Scolastiche del Premio, grazie ad un progetto coordinato dalla Prof.ssa Maria Cristina Marroni.

È significativo come, anche nella votazione effettuata nel Liceo teramano (secretata per regolamento fino alla cerimonia finale), il vincitore sia risultato il medesimo libro “Gli invisibili” che ha poi ottenuto il Premio.

La Giuria scolastica del Liceo Scientifico-Convitto Nazionale “Delfico”di Teramo è stata composta da 16 alunni: Angelone Manuele, Cifoni Carlotta Iana,Ciunci Giorgia,Damiani Jacopo,De Ascentiis Camilla Angelica,Di Gesualdo Riccardo, Di Giacomo Filippo, Di Giannatale Micaela,Di Marcantonio Andrea, Di Panfilo Alisia Gabriela,Di Pietrantonio Antonella,Fioravante Irene, Pompilii Andrea Maria,Protano Martina, PucaMaria Chiara ePuzzo Lorenzo.

Soddisfatto il Dirigente, Prof. Adriano Trentacarlini: “I nostri alunni stanno crescendo come buoni lettori: il fatto che anche nella votazione interna alla scuola i nostri sedici giurati, che ringrazio per aver dedicato l’estate alla lettura dei cinque libri finalisti, abbiano individuato come vincitore quello che effettivamente è risultato essere poi il vincitore anche per la giuria tecnica, è il segno di un raffinato gusto estetico”.

I cinque romanzi finalisti del Premio Lattes Grinzane 2022 (nonché il vincitore del Premio Speciale) sono stati previamente selezionati dalla Giuria Tecnica, presieduta da Gian Luigi Beccaria (linguista, critico letterario, saggista), e sono i seguenti: “La vita degli animali” (Einaudi) di Auður Ava Ólafsdóttir (Islanda); “Gli invisibili” (Sellerio)di PajtimStatovci (Kosovo/Finlandia); “L’altracasa” (Einaudi) di Simona Vinci;“Sotto la falce” (NN Editore) diJesmyn Ward (Usa); “Quanto oro c’è in queste colline” (66thand2nd) diC PamZhang (Cina/Usa).

Claudio Magris è invece ilvincitore del Premio Speciale Lattes Grinzane, attribuito ogni anno a un’autrice o autore internazionale difama riconosciuta a livello mondiale, che nel corso del tempo abbia raccolto un condiviso apprezzamento dicritica e di pubblico.

Dopo la selezione tecnica, i cinque romanzi finalisti sono stati affidati alla lettura e al giudizio di 400 studenti delleGiurie Scolastiche, avviate in 25 scuole superiori, da Aosta a Catania (passando per Torino, Alba, La Spezia,Assisi, Campobasso, Foggia, Crotone, ecc.), fino ad Atene. Con i loro voti, i giovani giurati hanno decretato il librovincitore tra i cinque in gara.

La Giuria Tecnica ha dichiarato: “Come sempre i soli criteri che abbiamo adottato nella scelta dei romanzifinalisti sono stati la qualità letteraria delle opere e la loro capacità di parlare ai giovani che hanno dovutogiudicarle, raccontando storie, idee, realtà umane poco note o del tutto sconosciute: ma a posteriori èquasi sempre possibile rinvenire un filo. E quest’anno il filo sembra rappresentato dall’esperienzatraumatica della perdita e dalla volontà, ostinata, di ritrovare e ritrovarsi.Cinque romanzi di grande intensità sulle cose essenziali, sulla vita e sullamorte”.

Ne “Gli invisibili” di Pajtim Statovci, un albanese e un serbo (Arsim e Milos) hanno perso a causa della guerrala vita quotidiana, la casa, la patria e con esse ogni possibilità di realizzare la loro storia d’amore, già in séinaccettabile.

Un onore e un orgoglio, per il Liceo Scientifico “Delfico” e per tutta la città di Teramo, essere parte di questa importante pagina culturale e letteraria internazionale.