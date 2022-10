«SIAMO DELL'INPS»...LE RUBANO QUASI TREMILA EURO

Sono stati identificati e denunciati alla procura dai carabinieri della Stazione di Pineto. E' la solita truffa ad un'anziana che purtroppo nonostante gli appelli delle forze dell'ordine continuano. Questa volta, hanno portato via 2.700 euro di risparmi a una 81enne di Pineto. Al telefono di casa si sono spacciati per addetti dell'Inps incaricati di consegnarle telematicamente un arretrato della pensione. Invece, dopo essersi fatti dare il numero del cellulare ed averla convinta, passo passo hanno guidato la vittima tramite telefono affinché si recasse a uno sportello Postamat di Poste Italiane, per ricaricare una carta Poste Pay a loro intestata. Indagini sono in corso per scoprire se ci siano altre vittime sul territorio.