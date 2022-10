ASSITENTI EDUCATIVE SENZA PASTO, RISPONDONO LE COOPERATIVE: "E' STATO RISPETTATO SEMPRE IL CONTRATTO"

La Cooperativa Sociale Filadelfia e la Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti Sociali, gestori del servizio di assistenza educativa scolastica in favore degli alunni disabili frequentanti le scuole di primo grado del Comune di Teramo, desiderano chiarire quanto pubblicato a mezzo stampa nei giorni scorsi relativamente al pranzo delle assistenti educative.

La normativa in materia individua la pausa (anche eventualmente per consumare il pranzo) come un diritto che spetta a tutti i lavoratori con un contratto che preveda un orario di lavoro giornaliero di oltre 6 ore consecutive e diventa obbligatoria dopo 6 ore di lavoro.

Le assistenti che chiedono di usufruire del pasto presso le mense scolastiche hanno un contratto part time (21 ore settimanali); in ogni caso, in nessun giorno della settimana, il loro impegno eccede le 6 ore giornaliere ed in alcuni giorni, il loro orario di lavoro si accavalla al servizio mensa (ad esempio per chi lavora dalle ore 12:00 alle ore 16:00).

Negli anni precedenti, grazie all’impegno del Comune di Teramo e alla disponibilità della ditta Vivenda, che eroga il servizio mensa, le assistenti educative che lavoravano durante l’orario dei pasti, hanno potuto usufruire gratuitamente della mensa scolastica.

Quest’anno, nonostante il rinnovato impegno del Comune di Teramo, della ditta Vivenda e delle scriventi cooperative per riconfermare l’accordo alla fruizione gratuita del pasto, sono state inopportunamente divulgate informazioni e notizie non corrispondenti alla realtà dei fatti, che hanno messo in cattiva luce tutti i soggetti coinvolti.

A tal proposito, le scriventi Cooperative, nella figura dei rispettivi Presidenti, sono a dir poco stupite (e se ne dissociano) rispetto a quanto letto sui giornali e sui social, relativamente al malumore e all’acredine manifestata da alcuni dei propri dipendenti, a cui sono stati sempre garantiti tutti i diritti previsti dal C.C.N.L.

Date le premesse, ringraziamo pubblicamente il Comune di Teramo e la ditta Vivenda per tutto quanto fatto negli anni passati e ci auspichiamo che si possa continuare al meglio la proficua collaborazione anche per il futuro.

Il Presidente della Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti Sociali

Candida D’Abate