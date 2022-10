NEL GIORNO DELLA FESTA DELLE MATRICOLE , DALL’UNIVERSITÀ DI TERAMO UNA CIOCCA DI CAPELLI PER LE DONNE IRANIANE

In solidarietà con le donne iraniane e per l’impegno nel rispetto dei diritti umani, mercoledì 19 ottobre, in occasione della cerimonia di accoglienza delle matricole dell’Università di Teramo, si terrà, alle ore 15.00, un’iniziativa dal titolo Voci UNITE per “Donne, Vita e Libertà”, con interventi e testimonianze di docenti, personale amministrativo e, soprattutto, studenti. La manifestazione si terrà all’aperto, nel parcheggio del Polo didattico Silvio Spaventa.

«L’Università di Teramo – ha spiegato il rettore Dino Mastrocola – è sempre in prima fila nella promozione dell’inclusione, della legalità, del rispetto dei diritti umani e nel sostegno alla parità di genere. Tagliare una ciocca dei nostri capelli, simbolo della solidarietà italiana, è un gesto per essere accanto alle donne iraniane, per non lasciarle sole nella brutale repressione che subiscono, da troppi anni, nel loro Paese. E ci recheremo di persona all’Ambasciata iraniana per consegnare la nostra testimonianza».