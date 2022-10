"UN RING PER CUBA", CASA DEL POPOLO E SOCIAL CUBA LANCIANO UNA RACCOLTA DI FONDI PER LA BOXE CUBANA



SocialCuba e la Casa del Popolo di Teramo avviano una raccolta fondi per inviare un ring a Cuba, all'INDER, Istituto Nazionale dello Sport, l'Educazione Fisica e le Attivitá Ricreative attraverso un container che partirà nel mese di novembre. Nella conferenza stampa odierna, tenutasi presso la sede di SocialCuba a San Nicolò a Tordino, i promotori hanno ricordato «l'importanza della collaborazione internazionalista, gli uomini e le donne della classe lavoratrice di tutto il mondo sono fratelli e sorelle ed è un dovere morale aiutarsi e vicenda. All'interno della spedizione solidale vogliamo inserire un ring per il pugilato, lo sport è vita, e il popolo cubano ci ha mostrato in tanti modi e in tante competizioni quanto si possa eccellere a livello mondiale con le giuste competenze tecniche, purtroppo la capacitá da sola non basta quando hai contro la principale economia del mondo che ti vuole soffocare lentamente, ci vogliono anche i mezzi, i materiali! Per questo dobbiamo aiutare le sportive e gli sportivi cubani. La solidarietá tra anticapitalisti si rende necessaria, l'embargo U.S.A. sull'isola della Rivoluzione impedisce anche l'arrivo delle merci piú comuni. Come i cubani e le cubane hanno aiutato noi con la loro lotta esemplare e piú recentemente durante il CoViD, adesso tocca a noi. Oltre che alla comunitá teramana e ai lavoratori e alle lavoratrici del nostro territorio, chiediamo a tutti i collettivi, alle Palestre Popolari, ai compagni e alle compagne di sostenere questo importante progetto solidale e di mettersi in contatto con noi per condividere esperienze e saperi per la buona riuscita dell'iniziativa "UN RING PER CUBA". Portiamo avanti solidarietá internazionalista».

È possibile fare una donazione al conto corrente della Casa del Popolo

Iban: IT64P0542415300000001001253 causale "Un ring per Cuba"