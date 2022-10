PILOTA TERAMANO VINCE LA COPPA ITALIA KART



Nel weekend 13-16 ottobre sul Circuito del Sele di Battipaglia (SA), Antonio Piccioni, pilota classe 1988, ha conquistato il titolo nazionale della Coppa Italia ACI Karting nella categoria KZN Under, confermandosi per il secondo anno consecutivo. Il pilota di Bellante ottiene anche questo titolo poche settimane dopo aver conquistato il campionato italiano nella stessa categoria. È stato un weekend perfetto per Piccioni che ha ottenuto il miglior tempo nelle prove di qualificazione, l'en-plein di vittorie nelle due manches del sabato e in prefinale, fino ad ottenere anche la vittoria in finale. "Anche quest'anno abbiamo messo la ciliegina sulla torta" ha commentato Piccioni. "Grazie come sempre a Toni Taglienti, Tk Kart e Testagialla per il materiale che si dimostra sempre competitivo".

(fonte foto: acisport.it)