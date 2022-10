ECCO LA NUOVA GIUNTA DEL BIM, 7 MEMBRI E LA VICEPRESIDENZA VA A CAMPLI

Giunta a sette al Consorzio Bim nella nuova era del presidente Marco Di Nicola: 4 uomini, 3 donne e vicepresidenza all'assessore del Comune di Campli, Luca Di Girolamo. Cambia corso il Bim a partire da una giunta allargata a sette. I Comuni sono Campli, Canzano, Cermignano, Castel Castagna, Notaresco, Fano Adriano e Cortino. Tra gli "assessori" al Bim, per scelta del presidente, non siede nessun sindaco e l'intenzione del neo presidente è di sottoporre la giunta a "rotazione" nel corso del mandato. "Sono certo che ci sarà un grande impegno da parte di tutti, saremo quasi a costo zero per il bilancio del Consorzio, non avrò volutamente persone nello staff e lavoreremo per dare più risorse possibili ai Comuni" annuncia Di Nicola.

Di seguito i componenti della nuova giunta:

vicepresidente Luca Di Girolamo - Campli

Benedetta Di Giuseppe - Canzano

Ennio Giansante - Notaresco

Angelo De Angelis - Fano Adriano

Elisa Marchiselli - Cermignano

Salvatore Di Stefano - Cortino

Gioia Maria Di Biagio - Castel Castagna

Una conferma, in giunta, per il Comune di Canzano dell'ex vicepresidente e sindaca Maria Marsilii, la più agguerrita tra coloro che contestarano l'operato dell'ex presidente Giuseppe D'Alonzo.