VIDEO / BIM, DI NICOLA: "GIUNTA A SETTE MA MENO COSTI PER IL CONSORZIO"

Diventa operativa oggi la nuova giunta del Consorzio Bim, allargata a sette componenti (sul tetto degli 8 possibili) e che vede assegnata al comune di Campli la vicepresidenza con l'assessore Luca Di Girolamo (LEGGI L'ANTICIPAZIONE DI CERTASTAMPA.IT QUI) Ma se qualcuno potrebbe essere tentato di credere che una giunta a sette comporti più costi per il Consorzio "si sbaglia, anzi siamo forse l'unico direttivo esistente che sfiora il costo-zero", rassicura il presidente Marco Di Nicola, annunciando "una politica di contenimento dei costi che porterà a riuscire a far avere più risorse ai Comuni". Niente staff personale per il neo presidente, innanzitutto e si prospetta anche una riduzione del personale visto che una dipendente potrebbe tornare, tra qualche mese, a lavorare esclusivamente per uno dei Comuni consorziati. Tornando alla giunta appena varata, Di Nicola precisa: "Adotteremo una rotazione". Quindi la nuova giunta del Bim è questa...solo per adesso

ASCOLTA IL PRESIDENTE DEL BIM MARCO DI NICOLA