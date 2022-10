LA GRANDEZZA DI DIMENSIONE VOLONTARIATO E QUEL QUADRIFOGLIO... CHE NON FIORISCE



“I nostri ragazzi vivono pienamente tutte le attività del centro diurno in ambienti sani e salubri, seguiti con amore e passione da personale qualificato e competente”, sottolinea il Presidente dell’Associazione Dimensione Volontario Giuseppe Palermo, “Per quanto riguarda il servizio di nostra competenza e le aree assegnate possiamo garantire una gestione solare e idonea. Qualsiasi attività e tipo di intervento vengono realizzati in piena armonia con tutte le istituzioni, e soprattutto a tutela dei diritti e della salute dei ragazzi che frequentano quotidianamente la vita del centro diurno. Proprio perché insita nella nostra natura la trasparenza, invitiamo chiunque abbia il piacere a venire a trovarci per constatare con i propri occhi la realtà, cosa che fanno spesso e che possono testimoniare ognuna delle famiglie”. Non possiamo che confermare le parole di Palermo. Il problema purtroppo per “Il Quadrifoglio” rimane l’area circostante, sempre di proprietà del comune, dove si dovrebbe realizzare il teatro e dove è insita una biblioteca (ancor più penalizzata da questo vecchio cantiere in corso) per fortuna poco frequentata. Dentro i locali, limitrofi alla biblioteca, vi sono poi altri gruppi associativi che non è ben chiaro cosa svolgano. L’area, in tutte le nostre visite, a parte i ragazzi e gli assistenti del centro, è sempre stata deserta e necessità di una migliore messa in sicurezza e soprattutto pulizia. Ieri, all’incontro con l’associazione, è intervenuta anche l’assessore Marta Illuminati che ha potuto riscontrare con i propri occhi le vere problematiche da noi esposte. Il luogo che è maggiormente oggetto di critiche è il grande locale seminterrato dove è insita vecchia mobilia e scatoloni di carte che con gli anni si sono ammuffite divenendo ricettacolo di gatti, topi ed altro. Mentre infatti il comune ha lasciato per anni e fino ad oggi imputridire il materiale dell’ex casa parrocchiale nel locale seminterrato, Palermo sta investendo altri 5mila € per un nuovo container esterno adibito a laboratorio. “Sapevo che l’area era stata sgomberata” precisa la Illuminati “mi sto già adoperando con i competenti uffici del comune per procedere allo sgombero dell’area. Dato che l’associazione vuole espandere la sua attività ricreativa e di laboratorio, faremo il possibile per passare i locali, una volta bonificati e ripuliti all’associazione”. Dall’incontro, però, è uscita un’interessante proposta di recupero dell’area a favore del centro per ospiti con disabilità. Mentre stiamo scrivendo ci dicono che si sta provvedendo allo sgombero dell’area. Siamo dunque contenti del primo risultato ottenuto. Ora non ci resta che attendere e vedere se la giunta Verrocchio dia effettivamente atto ai loro impegni presi per sanificare e sistemare i locali per i ragazzi dell’associazione.

Mauro Di Concetto