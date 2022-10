INIZIA OGGI PER LA SPEDIZIONE GUIDATA DA GAETANO DI BLASIO LA NUOVA AVVENTURA IN NEPAL, SCALERA' IL LOBUCHE

E' in marcia da oggi la bella spedizione di Gaetano Di Blasio partita alla volta della conquista del Nepal insieme ad esperti ricercatori dell'università di Chieti. Sono sbarcati oggi e rimarranno in Nepal fino alla prima settimana di novembre.

L'Equipe scalerà il Lobuche. Per la 13esima volta Di Blasio con la sua spedizione formata da teramani (tra questi il dottor Nicola Ferri) è pronto a portare a casa il risultato e per tornare in Nepal su 15 spedizioni complessive in attivo. Una volta in Nepal consegnerà anche ad una casa famiglia una raccolta fondi per aiutare i piccoli meno fortunati di noi. "Una bella storia che finirà il 9 di novembre".