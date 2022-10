LA CA.FE' ESISTE...MA E' CHIUSA. E PERCHE?

"Qualcuno potrebbe spiegarci come funziona essattamente la nuova Carlo Febbo? No, perchè sono giorni che risulta chiusa". Non ci credevamo, vista l'inaugurazione in pompa magna e l'annuncio di una struttura sempre aperta e da condividere il più possibile con la comunità, all'insegna dell'integrazione e della socializzazione. E siccome non ci credevamo siamo andati di persona a verificare, sia ieri pomeriggio sia stamattina. E in effetti la segnalazione arrivata in redazione è più che valida: tutto chiuso. Serrande abbassate, porta d'ingresso chiusa a chiave. Fortunatamente il parco, bellissimo, all'esterno è più che frequentato da famiglie, bambini, adolescenti.

Ma perchè la Ca.Fè è chiusa?

E sopratutto sarà previsto, prima o poi, un cartello che indichi orari e giorni di apertura ai potenziali utenti e cittadini interessati ad avvicinarsi anche al lavoro svolto dalle associazioni qui presenti? Suggeriamo come location per il pannello, la restante parte del muro su cui è stato ben piazzato il pannello con cui il Comune ringrazia gli sponsor e le ditte private impegnatesi nella riuscita della Ca.Fè.

Che c'è, ma non c'è. Visto che è chiusa.

Una domanda la rivolgiamo direttamente agli uffici comunali preposti: come mai, nonostante un allestimento ben documentato anche sui social, in stile count down verso l'inaugurazione fatta alla presenza delle associazioni autrici del medesimo allestimento, non esiste agli atti, ad oggi, alcuna firma su alcuna convenzione?