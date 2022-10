"IL RINASCIMENTO DEI BAMBINI", MOSTRA DEL CSV FINO AL 1 NOVEMBRE

Si chiama "Il Rinascimento dei Bambini" la mostra promossa presso la sala espositiva comunale di via Nicola Palma, a Teramo, dal CSV, Centro Servizi per il Volontariato regionale, patrocinata dal Comune e realizzata dalla Fondazione Banco Farmaceutico per il Meeting di Rimini del 2019, a cura di Mariella Carlotti. La mostra è stata presentata al pubblico e agli studenti ,dal 21 al 30 aprile 2022, a Pescara e, dal 5 all’11 maggio 2022, a Chieti. Ora arriva a Teramo, su impulso appunto del Csv, la mostra che ricostruisce e celebra i 600 anni della Fondazione dell’Ospedale degli Innocenti di Firenze, ovvero, un’opera sociale attiva nell’accoglienza dei piccoli, orfani e abbandonati. La mostra racconta come, dalla creatività di una persona, possa nascere il desiderio del bene comune, che ha bisogno di un’intera comunità per esprimersi appieno. L'obiettivo è permettere a tutti di poter vedere come, un piccolo seme, possa poi diventare qualcosa che fruttifica e che rende la società più degna di essere vissuta. L’Istituto degli Innocenti, ex Ospedale Santa Maria degli Innocenti, è una delle più antiche istituzioni pubbliche italiane dedicate all’accoglienza dei bambini, alla loro educazione. La mostra si compone di 32 pannelli che raccontano la storia secolare, iniziata nel 1400, di una esperienza di accoglienza di una comunità che, attraverso la donazione fatta dal ricco mercante Francesco Datini (nei decenni successivi integrata dalla Corporazione della seta di Firenze), si è trasformata in un vero e proprio popolo, accogliendo, nel corso della sua storia, circa 500 mila bambini.

La mostra vuole far conoscere la straordinaria realtà, passata e presente, della prima opera totalmente dedicata all’infanzia e sostenuta nel tempo da tutta la comunità. Attraverso i pannelli didascalici, la mostra si articola in 3 sezioni:

• la prima, racconta la genesi dell’Istituto, le figure chiave per la realizzazione dell’opera e le tappe fondamentali che hanno ampliato e trasformato l’edificio, nei 600 anni di storia;

• la seconda si concentra sulla vita nell’ospedale e le storie di alcuni bambini accolti nel tempo;

• la terza, attraverso le pregiate opere d’arte commissionate dalle istituzioni e donate dai tanti benefattori nel corso dei secoli all’Istituto, approfondisce lo stretto legame tra bellezza e carità;

La mostra sarà visitabile ad ingresso libero, dal 22 al 30 ottobre 2022, dalle 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00