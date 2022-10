ACCOLTELLATA A MORTE, FERMATO IL FIGLIO

E' morta, uccisa dalle coltellate che potrebbe averle sferrato il figlio. E' un vero e proprio dramma quello che vede per vittima una donna di 69 anni, accoltellata a morte a Bucchianico, un paesino di 5mila abitanti in provincia di Chieti. Almeno due le coltellate mortali che l'hanno lasciata esanime dentro casa sua. Inutili i soccorsi. I carabinieri e due ambulanze del 118 sono intervenute nel centro storico, in una casa vicino a piazza San Camillo De Lellis, dove la donna era stata trovata distesa a terra. Nonostante i soccorsi per la donna non c'è stato nulla da fare. I carabinieri hanno fermato il figlio della donna, un uomo di 50 anni ritenuto il responsabile del delitto. Il dramma è scattato stamattina, intorno alle 9.30: un via vai di sirene, ambulanze e carabinieri in pieno centro. Il delitto si sarebbe consumato in casa. La comunità di Bucchianico è letteralmente sotto shock. Stando a quanto si è appreso, la donna da un pò di tempo si rivolgeva alla Caritas diocesana locale per ottenere un aiuto economico. anche economicamente da circa un mese anche con la Caritas.