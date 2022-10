MONUMENTO AL CEPPO NEL DEGRADO, FINA RICORDA ALLA PROVINCIA QUELLA MEDAGLIA AL VALOR CIVILE...

Il senatore PD Michele Fina scrive al presidente della Provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura, per chiedergli di impegnarsi formalmente per restituire dignità e decoro al monumento della battaglia di Bosco Martese". Nella sua lettera si legge: "La presente per richiederTi un impegno attivo dell’Ente Provincia relativamente al restauro del monumento dedicato alla battaglia di Bosco Martese, avvenuta il 25 settembre 1943 nella località Il Ceppo in Rocca Santa Maria. Come sai bene, il monumento ha un forte valore simbolico in ricordo della lotta che ha visto partigiani riconquistare, per la prima volta in campo aperto, i valori democratici contro i nazisti e costituire le basi per la nascita della nostra Costituzione. Lo stesso Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, infatti, il 15 settembre 2005 attribuì la Medaglia D’oro al Valor Civile al gonfalone della Provincia di Teramo riconoscendo l’importanza della lotta partigiana e antifascista che si svolse in questi nostri luoghi e che vide l’avvio della Resistenza. Certo della Tua sensibilità, Ti porgo i miei più cordiali saluti".