INCREDIBILE / GUARDATE IL PALAZZETTO DI SAN NICOLÒ DOPO L’OKTOBERFEST…

Passata la festa, gabbato lo santo, recita un antico proverbio. A Teramo, però, lo si può riscrivere con un “passata la festa, rovinato lo parquet”. Anzi: passata l’Oktoberfest, rovinato il palazzetto. È così che le squadre che oggi si sarebbero dovute allenare, hanno trovato il Palzzetto di San Nicolò, addirittura con una parte del pavimento “alzato”. Vale la pena di ricordare che un palazzetto nasce per fare sport, e in un una città che ha una drammatica carenza di strutture, magari le feste per birra e würstel si potrebbero fare nei capannoni industriali dismessi. Ma la Teramo delle Filipponate ci ha insegnato come per le feste si possa rinunciare a tutto: alla tranquillità del Centro Storico, al silenzio del Parco Fluviale e anche… al parquet di un palasport.

(GUARDA IL VIDEO)