I LETTORI CI SCRIVONO / NUOVO INCIDENTE AL SEMAFORO CHE NON FUNZIONA MAI…

Amici di certastampa, ho letto che più volte avete segnalato il mancato funzionamento del semaforo di via Roma / viale Crispi. Questa sera, c’è stato l’ennesimo incidente, per fortuna senza feriti, ma anche in questo caso, io che abito in zona, mi chiedo e spero che se pubblicate questa lettera il Comune possa leggerla, PERCHÉ QUEL SEMAFORO NON FUNZIONA? POSSIBILE CHE CI VOGLIANO ANNI PER AGGIUSTARLO?