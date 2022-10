VIDEO / MONUMENTO DI BOSCO MARTESE, ANPI E RIFONDAZIONE PRONTE A MANIFESTARE CONTRO LA PROVINCIA

"E' inaccettabile che il monumento simbolo della Resistenza versi nel degrado, è inaccettabile la sola presenza del gonfalone della Provincia con la medaglia d'oro al valor civile, è inaccettabile che un presidente della Provincia rinvii puntualmente un incontro che l'Anpi ha chiesto da settembre 2021..." Un elenco fitto di situazioni inaccettabili che il segretario provinciale di Rifondazione Comunista, Mirko De Berardinis, rilancia all'indirizzo di via Milli. Chiaramente parliamo di Bosco Martese e di quel monumento sprofondato nel degrado e decadimento più sconfortante, alla luce dell'altissimo valore simbolo che quel monumento riveste per la Storia non solo della provincia di Teramo e della Regione Abruzzo, ma dello stesso Paese "visto che proprio qui si consumò la prima battaglia in campo aperto della Resistenza partigiana nazionale", ricorda il segretario. Sia l'Anpi sia Rifondazione sono pronti anche a "manifestare davanti alla sede della Provincia qualora le nostre reiterate richieste di sistemazione del monumento dovessero continuare a cadere nel vuoto". Un vuoto, anche questo, inaccettabile.

GUARDA IL VIDEO