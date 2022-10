UBRIACO FRADICIO, PARCHEGGIA SULLA CORSIA DI SORPASSO DELL'A24 E SI ADDORMENTA



Ubriaco fradicio, e stanco, ha saggiamente deciso di non guidare e di fermarsi, per riposare e farsi passare la sbornia. Solo che come parcheggio ha scelto la corsia di sorpasso dell’A24, nei pressi del casello di Colledara, in direzione Roma. E’ successo nella notte passata. Protagonista della storia, che per fortuna non ha avuto conseguenze gravi, un giovane che, con la sua Panda, ha deciso di fermarsi a dormire, forse immaginando di trovarsi in un’area di sosta o nel parcheggio di un’area di servizio e non sulla corsia di sorpasso dell’autostrada. Ha spento i fari, reclinato il sedile e s’è beatamente addormentato. A svegliarlo, non senza fatica (vista la quantità d’alcol ingerita) sono stati gli agenti della Polizia autostradale, avvertiti da alcuni automobilisti di passaggio, che avevano visto quella Panda ferma a fari spenti sulla corsia di sorpasso. A far riprendere il giovane dall’ebbrezza alcolica, ci hanno poi pensato la denuncia, il sequestro della macchina e il ritiro della patente.