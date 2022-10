L'ANTICA REPUBBLICA DI SENARICA CELEBRA LA DIVINA CASTAGNA



Oggi, sabato 22 e domani, domenica 23 e torna la Festa della Castagna di Senarica, imperdibile appuntamento autunnale con la montagna teramana, i suoi sapori e le sue genti, che richiama ogni anno nel minuscolo borgo dell’alta Valle del Vomano, già leggendaria repubblica gemellata con la Serenissima, migliaia di visitatori.

“La 17esima edizione – spiega il presidente della Pro loco di Senarica, Sebastian Maiocco - si presenta all’insegna dell’ormai consolidato format che coniuga il momento di riflessione istituzionale con l’enogastronomia del territorio, incentrata sulla valorizzazione del pregiato marrone locale (“lu ‘nzite”), e l’intrattenimento con musica e spettacoli per tutte le età. Dopo un anno di interruzione forzata a causa della pandemia e l’edizione ridotta dello scorso anno con il Ministro Orlando, quest’anno siamo tornati alla Festa che ci piace e siamo riusciti ad aumentare la produzione locale, riportando la popolazione di Senarica a coltivare il castagneto secolare”.

A ricevere “Lu ‘Nzite d’oro 2022”, premio per personalità che si sono distinte per il particolare impegno a favore del territorio e segnatamente per le aree interne, quest’anno sarà il consigliere regionale Sandro Mariani.

Questo il programma della due-giorni: sabato 22 ottobre, la Festa inizia alle ore 16,30 con l’apertura degli stand gastronomici e degustazione dei prodotti a base di castagne. Alle ore 17 lo spettacolo del “Circo Zahir”, alle ore 21 lo spettacolo musicale con la live band “Direzioni Parallele”, seguirà dj set in piazza con “Antonio C’è” fino all’una e mezza, ora di chiusura degli stand. Domenica 23 ottobre, alle ore 9 riaprono gli stand, alle ore 10 la celebrazione religiosa nella chiesa SS. Proto e Giacinto. Alle 11 spettacolo musicale con “Spaghetti Rocchenroll”, alle 14,30 spettacoli con il live tour di “Vittorio il Fenomeno” mentre alle 17,30 sarà consegnato il premio “Lu ‘Nzite d’oro 2022”, alle 18 si prosegue con dj set in piazza e balli di gruppo fino alla chiusura degli stand, alle ore 20.

Grande protagonista della Festa naturalmente la castagna di Senarica, che personalizzerà l’intero menù, dai primi ai dessert. Tra le specialità proposte: zuppa fagioli e castagne, gnocchi alla farina di castagne, arrosto di maiale e vitello al forno con granella di castagne, calcionetti, caldarroste, porchetta, “pizzonte”, salsicce e arrosticini. In accompagnamento birre artigianali e vin brulé.

Per raggiungere la Festa sarà disponibile un servizio di bus navetta gratuito con orari: sabato dalle 16,30 alle 24 e domenica dalle ore 9 alle 20 (corse ogni 10 minuti circa). Il traffico sulla Sp 45 sarà interdetto da Tintorale, sulla statale 80, a Senarica, escluso per i residenti di Senarica, Piano Vomano e per i possessori di pass viabilità.