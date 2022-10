SCUOLA / DA LUNEDI' ALLA ZIPPILLI "APPELLO CON MERENDA" I DOCENTI DOVRANNO PRENDERE L'ORDINE DEI PANINI E INCASSARE I SOLDI

Allora, facciamo l’appello: Alessandrini? Panino con prosciutto. Bartoloni? Panino con la mortadella, Chiaretti? Cornetto semplice; Di Pietro? Panino con prosciutto; Eleuteri? Pizza con le olive…

Sarà più o meno questo, da lunedì prossimo, l’appello della prima ora al quale saranno condannati tutti gli insegnati della Zippilli, costretti anche a scaricare un’app con la quale, oltre all’ordinazione della merenda, dovranno anche contabilizzare il pagamento della stessa. La decisione, appena comunicata a tutti i genitori, è stata adottata dal Consiglio di istituto, ma senza - pare - che i docenti ne sapessero nulla e, soprattutto, senza che molti dei genitori ne sapessero nulla. E qualcuno non ha gradito: «Non potrò più neanche avere il piacere di preparare una colazione a mio figlio, coltivando quell’istinto primordiale e indicatore di amore autentico che lega una madre ad un figlio - spiega una madre - tutto deleghiamo ai docenti, ma i docenti non sono assistenti familiari e la scuola non è un consultorio…io non sono d’accordo». Da lunedì, comunque, anche il figlio della madre in disaccordo sarà costretto ad ordinare la merenda tramite l’insegnante della prima ora, con gestione on line e consegna all’intervallo». Così, tra un maritozzo e un panino imbottito, magari i professori potranno spiegare meglio l’assalto ai forni di Manzoni.