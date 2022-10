DANNEGGIATA LA STELE CELEBRATIVA DI MARCO PANNELLA

L'Amministrazione Comunale , in seguito a una segnalazione, fa sapere che ha verificato che l'effige ceramica della stele celebrativa della figura di Marco Pannella ha subito un danno. Si provvederà dunque alla sostituzione di quella parte della stele, nei tempi che saranno necessari. L'amministrazione, in ogni caso, ricorda che tale elemento decorativo, parte del cippo, era provvisorio, così come concordato con la Soprintendenza già all'epoca dell'inaugurazione. Il monumento quindi, vedrà come previsto il suo completamento nei prossimi mesi.