ALESSANDRO BORGHESE PROMUOVE I PIATTI TERAMANI E LA "PIZZADOLCE"

Ed evento fu. Da Di Sante Mobili, stasera, ospite d'eccezione lo chef Alessandro Borghese. L'occasione è stata la presentazione dei nuovi modelli di Veneta Cucina sui fuochi della quale, si è cimentato il famoso chef con l'aiuto di signore teramane che non hanno voluto mancare all'ospitata di oggi pomeriggio nella sede di San Nicolo' a Tordino.

Tanta gente incuriosita dallo chef noto per la trasmissione "i due ristoranti" ha raccolto, come era immaginabile tanti consensi. Si è parlato anche della pizzadolce composta per l'occasione ampiamente promossa non solo dai presenti.