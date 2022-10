APPALTI ASL - SOSPIRI: «PIENA FIDUCIA NELLA MAGISTRATURA»

Con grande sollievo oggi ho appreso dai giornali la conclusione di indagini a mio carico iniziate più di tre anni fa e finalmente conosco, anche se solo attraverso la ricostruzione fornita dai media, i fatti che mi vengono addebitati e contestati. Sono sereno e sono certo che con altrettanta tranquillità potrò fornire ogni chiarimento utile a fare piena luce sulla vicenda, continuando a garantire trasparenza e nitidezza al mio operato e al mio lavoro".il commento del presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo Lorenzo Sospiri alle notizie odierne riferite all'inchiesta della Procura di Pescara relativa ad appalti della Asl del capoluogo adriatico con reati ipotizzati corruzione e turbativa d'asta. "Ho fiducia nell'impegno dei magistrati - sottolinea Sospiri in una nota - che, e ne sono sicuro, non si fermeranno un solo giorno a scandagliare fatti e circostanze per giungere alla verità, e confido nella bontà di tale operato come ho già potuto constatare nei mesi scorsi in occasione delle precedenti archiviazioni o assoluzioni in riferimento ad altre inchieste. Oggi, attraverso la conclusione delle indagini, ho gli strumenti per riscontrare punto su punto i fatti".