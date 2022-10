I LETTORI CI SCRIVONO/ "L' INFERNO NON È NULLA PARAGONATO ALLA NOSTRA STRADA"

Desidero parlarle di un argomento che forse sta a cuore solo a noi, "poveri" cittadini. Il manto stradale, in particolar modo quello che collega un piccolo paesino, Paduli di Campli. Presente in uno dei borghi più belli d'Italia con il resto del mondo. Molti mesi orsono, novembre 2021. La sottoscritta ha scritto mail, pec, chiamato chi di dovere per far presente lo stato di ABBANDONO più totale di questa strada PROVINCIALE.

Sono stati allertati tutti gli interessati dal Signor M. in provincia. Il quale, ad una mia telefonata, dove esponevo il problema della banchina, che non faceva defluire l'acqua perché ingorgata dal fogliame, mi rispose:

"Signora. Se non riesce ad uscire di casa chiami i pompieri e si faccia mettere in salvo."

Premessa, ero incinta di quattro mesi.

Sempre al Signor M. esposi il problema delle grandi voragini presenti lungo tutta la strada, dicendo che se passavano due macchine nello stesso momento una delle due era costretta a fermarsi onde evitare uno scontro frontale. La sua risposta fu che ci si doveva fermare, perché lui non aveva operatori che potessero venire a controllare o comunque ad effettuare i lavori di manutenzione.

Nel mese di Febbraio 2022, non vedendo nessuno che si occupasse di ciò, decisi di scrivere una pec per mettere al corrente tutti, con tutti intendo Il Sindaco del comune dove risiedo e la provincia. Dopo questa pec ho risolto qualcosa? Spoiler no.

Il comune, alla mia richiesta di incontro, per segnalare questo grave dissesto del manto stradale ha ben deciso di protocollare la mail, senza mai farmi sapere se questo incontro volesse farlo o meno.

Come a dire sì, tranquilla, l'abbiamo letto, stai lì brava.

In provincia l'iter fu un po diverso. Diverso, nel senso che, venni contattata per un appuntamento, direttamente con il Presidente Diego di Bonaventura, al che pensai, WOW, forse qualche cosa sono riuscita a smuovere. Arrivò il giorno dell'appuntamento. Tante parole all'aria, tante promesse, tanti si hai ragione, ma andando a stringere anche qui fu un buco nell'acqua teoricamente disse che tra settembre 2022 ottobre 2022 sarebbero iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale.

Spoiler, siamo il 19 ottobre, non si è visto niente e nessuno. Le buche continuano a diventare sempre crateri più grandi , a breve forse entreremo nel sottosopra come in Stranger things. Dove l'unica cosa che potrà salvarci sarà proprio evitare di cadere con tutta l'auto in queste voragini.

In breve, mi ritrovo a scrivervi questa mail di sfogo perché nessuna istituzione ci ha ascoltati, abbiamo denunciato questa situazione più e più volte, forse, e dico forse, leggendo tutto ciò nero su bianco, chi di dovere si metterà una mano sulla coscienza (Se ne possiede una), e inizierà a svolgere il proprio lavoro per il quale viene ben pagato. Spero che almeno Lei ci dia voce a noi "poveri" scemi, che crediamo ancora nelle promesse fatte dal prossimo.

Cordiali saluti

De Blasis Katia