FOTO-VIDEO/ ECCO I BAGNI DEL CIMITERO... MA ADESSO VEDRETE, ARRIVERA' LA PASSERELLA POLITICA DEL 2 NOVEMBRE, CON GLI IMMANCABILI ANNUNCI. INTANTO, PERO'.. RICORDATEVI CHE LE LUCETTE SI CHIAMANO PERPETUE PERCHE' DEVONO ESSERE SEMPRE ACCESE...

Il bagno o meglio la "toilette" del Cimitero urbano di Cartecchio, non è mai stato l'argomento forte, negli anni, della Teramo Ambiente e del Comune di Teramo e di solito, di questi tempi, a ridosso della commemorazione dei defunti, tutte le amministrazione mettono in campo la solita tristissima "parata" al parcheggio del cimitero. per annunciare l'elenco dei lavori fatti. Quest’anno, però, il vice sindaco Cavallari ha rotto la tradizione, e si è portato avanti, rilasciando già interviste ai quotidiani in merito all'avvio del famoso ingresso del cimitero, che sta lì, nelle condizioni note a tutti coloro che frequentano il camposanto da anni e anni, tanto che ogni notizia sembra già vecchia! (Un consiglio: anziché annunciare, … fate…)

Intanto, siamo certi che a giorni arriverà la convocazione per la stampa, per fare il punto della situazione. E' un triste rito oramai. Più triste anche della stessa ricorrenza che s’avvicina.

Ci raccontano che quest'estate il buon presidente della Te.Am, Sergio Saccomandi, sarebbe stato avvicinato dagli addetti, che denunciavano lo scempio delle infiltrazioni (neanche questa è cosa nuova) ai bagni. Saccomandi avrebbe promesso interventi ma ad oggi, manco a dirlo, non è stato toccato neppure il minimo intonaco pericolante. Anzi. Non potendo rifare tutto, la Te.Am ha preferito non fare nulla. Bene. Ne prendiamo atto. I cittadini anche ne hanno preso atto da tempo. Noi vi rinfreschiamo la memoria con queste foto ed anche un video. Semmai ce ne fosse bisogno.

Ricordiamo sempre alla Te.Am che l'impianto luce nei padiglioni gialli Anni ‘60, appena ripristinati con il rinforzo del soffitto, non funziona e che le luci risultano ancora spente. Essendo poi quasi arrivato il mese di defunti… se non ricordo male la luce dovrebbe accendersi nei padiglioni gialli. Si chiama “parpetua” perché non si spegne mai… non perché non si accenderà mai. Giusto cara Teramo Ambiente?

EdC

QUI IL VIDEO A FUTURA MEMORIA