SETTIMANA DI CONTROLLI NEL CUORE DEL CENTRO STORICO: CI SONO DENUNCE PER USO DI ALCOL E NON SOLO

Nell’ambito dei servizi straordinari di vigilanza del territorio disposti dal Comando della Compagnia Carabinieri di Teramo, i militari dipendenti hanno eseguito, nell’ultima settimana, un capillare controllo del territorio mirante alla prevenzione e repressione dei fenomeni criminali che creano maggiore allarme sociale.

I servizi, che hanno visto coinvolte le dipendenti Sezioni Operativa e Radiomobile, congiuntamente a personale delle dipendenti Stazioni, sono stati eseguiti nel centro storico di Teramo con particolare riguardo ai luoghi di ritrovo giovanile, quali la Piazzetta del Sole, Piazza Sant’Anna, piazza Garibaldi ed altre zone del centro urbano, e sono stati svolti presidiando le principali arterie stradali del territorio, con l’uso dell’apparato “etilometro” in dotazione, ed ispezionando anche gli esercizi pubblici.

Durante l’attività di controllo sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria complessivamente 6 persone, di cui due per essere stati sorpresi alla guida della propria automobile in stato d’ebrezza alcolica e due per inosservanza del foglio di via obbligatorio dal comune di Teramo per anni tre. Nei medesimi servizi è stata segnalata una persona per uso di sostanza stupefacente alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Teramo e sono state inoltre eseguite una misura cautelare del divieto d’avvicinamento alla persona offesa per un caso di “Codice Rosso” e un arresto su ordine di carcerazione definitivo di sei mesi per il reato di lesioni personali dolose.