IL SAYONARA VINCE, PER ORA, IL RICORSO CONTRO IL COMUNE DI TORTORETO

Il Comune di Tortoreto dunque non demorde. Il Manakara, pluribersagliata discoteca all’aperto ormai chiusa per fine stagione, lascia il campo alla “collega” Sayonara, noto stabilimento della riviera Nord con la particolarità, quest’ultimo, di svolgere la propria attività “al chiuso”

Due verbali emessi, come al solito in differita, dai Carabinieri a fine agosto per “musica di sottofondo” (!!!) hanno costituito la base dell’ordinanza di sospensione della musica per addirittura 15 giorni.

In momenti di crisi assoluta come quelli che nostro malgrado stiamo vivendo, ci si accanisce per sconosciute, valide motivazioni contro quegli imprenditori che a fatica e con coraggio remano in questo attuale mare così agitato..

Non bastano neanche le bollette astronomiche per il pagamento delle quali le serate dei fine settimana costituiscono autentiche boccate di ossigeno..

Ad ogni modo il TAR di L’Aquila ha sospeso il provvedimento tempestivamente impugnato e ha rinviato per la discussione della sospensiva all’udienza del 23 novembre.

Da legali auspichiamo da un lato di non dover replicare la serie di ricorsi a raffica degli anni precedenti (leggasi Manakara) e dall’altro di assistere invece ad un diverso comportamento del comune di Tortoreto che si orienti e si ponga al fianco e a supporto degli imprenditori che innovando e faticando attirano utenti anche da fuori regione, contribuendo alla crescita e alla ricchezza del territorio comunale.

Avv. Fabrizio Antenucci

Avv. Enrico Ioannoni Fiore