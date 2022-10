PAURA PASSATA / SONO TORNATI A CASA I DUE BAMBINI CHE AVEVANO INGERITO MEDICINE E CANDEGGINA. STANNO BENE



Sono tornati a casa i due bambini di due anni che, tre giorni fa, erano stati ricoverati d’urgenza, a poche ore l’uno dall’altro, per aver ingerito sostanze potenzialmente pericolosissime, ovvero medicine il primo e candeggina il secondo. Entrambi sono stati ricoverati all'ospedale Mazzini e tenuti in stretta osservazione dai medici, le loro condizioni erano serie ma fortunatamente nessuno dei due è mai stato in pericolo di vita. Attenzione alta soprattutto per il bambino che aveva ingoiato la candeggina e che quindi si temeva che potesse aver riportato delle ustioni interne nel tratto gastrointestinale. Era già stato preparato, nel caso, il trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato per questo genere di assistenza. Per fortuna, non è servito. I due bambini hanno superato il periodo critico senza problemi I casi erano avvenuti a distanza di nemmeno un'ora con gli operatori del 118 che hanno affrontato quasi in contemporanea i due soccorsi riuscendo, come sempre, a garantire la massima tempestività negli interventi. Il primo si era verificato nella frazione teramana di Forcella. Il secondo episodio è avvenuto meno di un'ora dopo a Tortoreto. In entrambi i casi l'intervento delle mamme fortunatamente è stato immediato: hanno cercato di far vomitare i piccoli e hanno allertato il 118.