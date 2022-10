L'HALLOWEEN PARTY DEI "GIOVANI POETI" RIACCENDE LA NOTTE DEI RAGAZZI DI PINETO







Dopo il lungo letargo causato dal lockdown e situazioni politico sociali diciamo avverse, la movida di Pineto si rialza e comincia a muovere autonomamente i suoi primi passi. Vi presento, con sommo orgoglio - per me che scrivo vorrei aggiungere -, un progetto integralmente giovanile di Pineto, che inizia a cambiare, già da subito, il volto del paese. Loro si chiamano “Giovani Poeti” e sono un’associazione nata per divertirsi e far divertire il popolo giovane di Pineto. Perché Giovani Poeti? Il nome lascerebbe intendere tutt’altro. Non che non ci sia poesia in ciò che fanno, ma questa sorta di acronimo deriva dal luogo dove è sorta l’idea: il Quartiere dei Poeti.

Mattia Savini (Presidente), Angelo Fulminis (Vicepresidente) e Paolo Del Sole (Segretario/Tesoriere) pensano, così, di dar vita ad una fresca realtà che ha l’obiettivo di contribuire a rendere Pineto un’attrazione per coloro che vogliono divertirsi nella maniera più sana e divertente possibile.

A parlarci del progetto è il segretario Paolo Del Sole

“Dove andiamo stasera? Roseto? Teramo? Pescara? San Benedetto?: queste sono le domande che si pongono i giovani pinetesi nel weekend” conferma Paolo “Spesso, nella nostra ridente cittadina, i ragazzi si chiedono dove passare una serata spensierata. Sicuramente Pineto offre molto: locali dove si possono gustare ottimi prodotti locali e non, birrerie dove passare qualche ora spensierata e molto altro. Ma per divertirsi fino a tarda notte? Di solito le mete più ambite sono quelle più gettonate e precedentemente dette e cioè Roseto, Pescara, Teramo e San Benedetto del Tronto. Da questa riflessione, che nulla vuole togliere a ciò che offre il tessuto economico cittadino, nasce il progetto di alcuni ragazzi di Pineto. L’idea di Mattia, di Angelo e mia è stata raccolta anche da Donatella, da Giorgia, da Luca e da Riccardo e, con l’esperienza settoriale del Barman Danilo, il gioco è fatto. Nasce l’associazione ricreativo-culturale “Giovani Poeti”. Perché questo nome? E’ molto semplice: per una motivazione puramente geografica dato che viviamo tutti al Quartiere dei Poeti di Pineto”.

“Il progetto Giovani Poeti”, aggiunge il Presidente Savini, “vuole dar spazio a quanti preferiscono divertirsi nel loro paese piuttosto che spostarsi ed, eventualmente, incorrere in inutili rischi a cui il pubblico trasporto non riesce a supplire”. Dunque, l’idea di “intrappolare” i giovani teenager pinetesi nel proprio territorio (lanciata dallo scrivente) è stata prontamente accolta dai ragazzi di questa associazione, dal sindaco e dalla giunta. Troppi sono i rischi sulle strade che circondano il paese e troppi ahimè sono stati i giovani e non morti investiti o per incidenti nell’ultimo ventennio.

Ma andiamo nel concreto del progetto. Non si perdono infatti in chiacchere i Giovani Poeti e la musica parte subito in grande stile.

“Essendo nelle condizioni di fruire di idonee strutture,” conferma il presidente “il primo appuntamento che abbiamo deciso di lanciare è il nostro Halloween Party, serata che si terrà il 31 ottobre 2022 a partire dalle 22:00 presso la Palestra Comunale, in Via Filiani, in compagnia dei nostri amici Luca Modestini & Steven Valerio e degli Smoothies! Ci sarà da divertirsi!”.

Appuntamento, dunque, lunedì 31 ottobre al Pala Filiani di Pineto, nel pieno centro del paese, per inaugurare la prima e non ultima festa del popolo pinetese. La struttura, va detto, sarà attrezzata con tutte le precauzioni del caso, compresa la copertura del pavimento sportivo in parquet. Non si ferma certo qui l’elenco degli eventi del gruppo: si sta già infatti lavorando per il Capodanno presso un altro Palasport (quello di Borgo Santa Maria) per un veglione con i fiocchi.

Intanto, va detto che prosegue concretamente il lavoro amministrativo per riaprire le strutture associative e musicali come il Beach Paradise ed il Trein.

MAURO DI CONCETTO