I LETTORI CI SCRIVONO / «SULL'ASFALTO DI PADULI... SMENTISCO LA SMENTITA»











Come già detto ieri sera, ci tengo a precisare che la pec a cui faccio riferimento alla quale non mi è stato risposto è datata 17 febbraio 2022, protocollata il 18 febbraio 2022, a quella protocollazione dove chiedevo un incontro con tutte le parte quindi comune e provincia, da parte del comune non vi è mai stata risposta. Quindi mi viene da pensare che chi si occupa delle mail del sindaco, non lo abbia nemmeno avvertito di questa richiesta di incontro. Perché il sindaco non si è mai tirato indietro ad un incontro. Lo screen che vi ha girato il sindaco è datato agosto e l'incontro sarebbe dovuto avvenire l'8 di settembre e per tutt'altro motivo. Anche volendo, se nell' incontro dell'8 di settembre, si fosse parlato della problematica del manto stradale, non mi sembra una tempistica giusta dato che la richiesta era stata fatta a febbraio.

Cordiali saluti

KATIA DE BLASIS