VIDEO / IL SOROPTIMIST PER LA TERAMO PIU' BELLA: DONATI ARREDI E PIANTE AL PARCO GIOCHI DI VIA TRIPOTI







Il Soroptimist International d’Italia - club di Teramo – in attuazione del progetto nazionale La città che vorrei, ha stanziato un contributo, in favore del Comune di Teramo, per l’acquisto di alcune suppellettili da sistemare nel nuovo spazio attrezzato sito all’interno del Parco giochi di Via Tripoti. Questa mattina, la cerimonia di inaugurazione del nuovo spazio con il Sindaco Gianguido D’Alberto; la presidente Soroptimist, Italia Calabrese; il vescovo della diocesi di Teramo-Atri, Mons. Lorenzo Leuzzi, rappresentanti del Comitato di quartiere e alunni del’istituto Comprensivo De Jacobis.

ASCOLTA LA PRESIDENTE DEL SOROPTIMIST (CLICCA QUI)