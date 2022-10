C'E' CARENZA DI INFORMATICI, NE SERVIREBBERO 10 VOLTE DI PIU' E ALLORA NASCE IL PRIMO CORSO DI INFORMATICA MODERNA

Debutta il primo corso gratuito di informatica moderna. Come annunciato a giugno proprio nella sala consiliare della Provincia, l'associazione Cogita costituita da Vincenzo Di Nicola - oggi dirigente informatico INPS, un passato a Stanford e nella Silicon Valley noto per aver fondato start up fintech come Conio e Go Pago - durante l'estate i giovani e giovanissimi fondatori di cogita, tutti teramani e professionisti affermati, impegnati in società private con sedi in Italia e all'estero, hanno dedicato parte del loro tempo libero per costruire una piattaforma digitale didattica che dal 17 ottobre è fruibile da tutti su youtube. La presentazione oggi in una conferenza stampa al Cope alla presenza anche del consigliere delegato Giovanni Luzii.

"Ho avuto la possibilità di confrontarmi con professionisti di spessore mondiale" sottolinea Vincenzo Di Nicola: "Cosa ho notato? Che i giovani del nostro Paese non hanno nulla da invidiare se non la possibilità di essere messi alla prova."

In Italia c'è carenza di informatici: ne servirebbero dieci volte tanto. Eppure solo il 21% degli italiani (OCSE) possiede delle buone conoscenze informatiche. Nelle scuole non se ne parla abbastanza. Uno studente su tre avrebbe intrapreso la carriera nel settore Itc se avesse saputo degli sbocchi professionali possibili. Ma non si tratta solo di lavoro. Si tratta di incoraggiare curiosità e intraprendenza che tutti sperimentano sui social per portarla allo step successivo: chiedersi come sia nata l'applicazione che si sta usando. Ogni giorno postiamo foto, video senza sapere che in quel momento stiamo parlando con linguaggio informatico: utilizziamo codici. Cogita nasce per questo, per essere una soluzione al pregiudizio di non essere abbastanza. Nelle lezioni tutti possono scoprire il mondo dell'informatica e utilizzando le tecnologie più innovative si viene accompagnati nel percorso verso le sue applicazioni pratiche.



Nella prima lezione del Corso WebApp di cogita mostriamo gli strumenti necessari per creare la strut-tura di una webapp. Nello specifico: Visual Studio Code come editor di testo. Protagonista del video è il socio fondatore Davide Di Carlo.i

Per restare sempre aggiornati: https://www.cogita.it/