ASL/ ARRIVANO LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANCHE IN OSPEDALE

Da ieri è stata attivata la selezione per le progressioni economiche orizzontali del comparto, le cosiddette “fasce”.

Grazie all’accordo con le organizzazioni sindacali, avrà accesso alla “fascia” economica immediatamente superiore a quella in godimento oltre il 45% del personale di ciascun profilo professionale (su un totale di oltre tremila dipendenti del comparto).

La procedura è interamente informatizzata in modo da comporre in tempi brevissimi la graduatoria al termine della pubblicazione degli ammessi.

Alla piattaforma si accede con l’utilizzo dello Spid: a tal proposito tutto il personale ha ricevuto una mail, più di 20 giorni fa, con un invito a dotarsene. Gli avvisi scadranno il 5 novembre. Ogni dipendente ha ricevuto sulla propria casella di posta elettronica aziendale la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione degli avvisi. Per agevolare il più possibile l’utilizzo della procedura informatizzata sono state predisposte apposite linee guida alla compilazione delle domande. Linee guida che sono pubblicate nell’area riservata al personale del sito aziendale.

“L’ultima selezione per le progressioni economiche orizzontali era stata effettuata nel 2018”, dichiara il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia, “la “fascia”, oltre a costituire un incremento stipendiale netto mensile, è un’attribuzione pensionabile e irrevocabile. La Asl, in un momento di oggettiva difficoltà economica delle famiglie, legata alla difficile congiuntura internazionale, ha voluto dare un significativo segnale di vicinanza e sostegno ai propri dipendenti”.