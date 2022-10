ALLA GUIDA DEL NAS DI PESCARA STA PER ARRIVARE UNA DONNA: IL TENENTE PADUANO

Il tenente Maria Rosaria Paduano è stata designata nuovo comandante dei Nas di Pescara. Arriverà a dicembre e prenderà il posto del colonnello Domenico Candelli che nei mesi scorsi è stato trasferito a Brescia. Arriva dal Nucleo operativo e radiomobile di Ventimiglia. Trentanove anni sposata con un figlio, in possesso di due lauree in Comunicazione Pubblica e Operatore per la Sicurezza Sociale, il tenente Paduano è originaria di Trecase, dove ha sempre vissuto fino al momento dell’arruolamento. Al tenente i migliori auguri di buon lavoro.