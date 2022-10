VIDEO-FOTO/ TORNA DOPO 50 ANNI IL PREMIO "ATRI DI GIORNALISMO", PREMIATI NOMI STORICI DELLA STAMPA ITALIANA E LOCALE

E' ripartito a 50 anni dall'ultima edizione, lo storico concorso rivolto a giornalisti, scrittori e studenti delle scuole superiori che con i loro lavori hanno contribuito a far conoscere le bellezze artistiche, la storia, le tradizioni della cittadina in provincia di Teramo. E' ripartito grazie al suo direttore: Marino Spada.

È il concorso nazionale "Premio Altri di giornalismo", organizzato dall'associazione culturale "Atri per Atri" in collaborazione con le istituzioni locali e con il patrocinio dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo.



Nato nel 1964, il "Premio Atri di giornalismo" ha coinvolto negli anni insigni personalità anche del mondo della cultura e dell'università. Scopo del premio - ricordano gli organizzatori - era quello di divulgare la storia, l'arte e le tradizioni della città attraverso la partecipazione dei concorrenti che scrivevano sui maggiori quotidiani nazionali e locali.



«La kermesse si è svolta sino al 1972. A cinquant'anni dell'ultima edizione, l'associazione culturale "Atri per Atri", insieme a Comune, Provincia di Teramo, Regione Abruzzo ed altre importanti istituzioni locali, ha inteso riproporre il prestigioso Premio Città di Atri coinvolgendo scrittori e giornalisti italiani e riservando una sezione speciale agli studenti delle scuole superiori con una giuria di altissima qualità».



La cerimonia di consegna dei riconoscimenti, condotta dalla direttrice di certastampa.it, Elisabetta Di Carlo, si è svolta ieri pomeriggio al Teatro Comunale alla presenza di uno straordinario Gianni Letta presidente della Giuria che ha lasciato, con i suoi ricordi di oggi e di ieri e con la sua indiscutibile competenza, i tanti partecipanti e spettatori che hanno affollato lo straordinario Teatro Comunale, senza parole. E' stato lui a premiare diversi volti storici del giornalismo italiano come: Barbara Palombelli, Riccardo Cucchi voce storica di RadioRai della trasmissione "tutto il calcio minuto per minuto", con loro anche Aldo Cazzullo, Alessandro De Angelis, Lina Palmerini e Antimo Amore. È andato al giornalista teramano Antonio D'Amore il premio speciale della giuria.

Un centinaio i giornalisti che hanno risposto al bando: tre i vincitori: al primo posto si è classificato il rosetano: Federico Centola, al secondo posto: Giampiero Castellotti, al terzo posto: Paolo Martocchia.

Assegnato ad Alvaro Guardiani, presidente della sezione ANA (Associazione Nazionale Alpini) e responsabile della Protezione Civile del gruppo alpini di Atri il riconoscimento del comitato promotore del Premio Nazionale di Giornalismo “Premio Atri” per l’importante attività svolta dai volontari del gruppo della città Ducale nel corso della pandemia. Guardiani è stato premiato dal Generale dei carabinieri Luigi Robusto cittadino onorario di Atri.

