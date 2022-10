CINGHIALI TRA COLLEPARCO E VILLA MOSCA, TAI E VIGILE ECOLOGICO VIGILANO PER LA TRANQUILLITA' DI TUTTI

Da alcuni giorni viene segnalata la presenza di cinghiali nella zona compresa tra Colleparco e Villa Mosca di Teramo. Diverse associazioni, in primis la T.A.I. stanno monitorando il suddetto territorio sotto coordinamento del Vigile Ecologico Vincenzo Calvarese. E' opportuno tener presenti le seguenti raccomandazioni: -evitare di procedere a piedi verso i cinghiali che transitano

-evitare eventuali contatti con cani di proprietà(tenere il cane al guinzaglio così come impone la legge)

- evitare urla e schiamazzi

- non frapporsi tra le femmine ed i cuccioli

- non "braccare" gli animali ad esempio non lasciando loro una via di fuga

- non inseguire i cinghiali né a piedi, men che meno con i mezzi

-non alimentarli

- non lasciare i rifiuti conferiti fuori dai contenitori(mastelli), se si può, posizionare questi ultimi anche "agganciati" dalla maniglia in alto al fine di evitare che i cinghiali siano attratti dagli scarti contenuti nei sacchi.Si ricorda che tutti gli animali selvatici sono opportunisti,quindi girano dove vi è l'accesso al cibo in maniera semplice(tipo self-service) e che i cinghiali come tutti gli altri animali sono esseri senzienti, come associazione non ci tireremo indietro nel caso in cui venisse fatto loro del male. Se i cittadini: sensibili,empatici ed amanti di ogni singola vita si adopereranno nel rispettare le raccomandazioni soprammenzionate potremo vedere allontanarsi il branco dall'area. Non esistono solo gli esseri umani..bisogna imparare il rispetto verso tutte le creature che condividono il nostro stesso ambiente ed il rispetto dei sentimenti di persone sensibili come noi verso tutti gli animali.La conoscenza di queste creature ci aiutano a capire meglio la loro etologia,vanificando(finalmente) "credenze e leggende" inerenti tali creature.

NOI SAREMO SEMPRE DALLA LORO PARTE, DALLA PARTE DEI PIU' DEBOLI, DEGLI INVISIBILI