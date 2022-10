SCONTRI NEL POST PARTITA DI CALCIO TRA LA ROSETANA E IL CITTA' DI TERAMO, CINQUANTA TIFOSI SI AFFRONTANO PER STRADA

Sono tutti da chiarire gli episodi che si sono registrati ieri, a Roseto, nel post partita dell'incontro di calcio con il Città di Teramo. Un far west racconta qualcuno, una semplice rissa tra tifosi di Teramo e del Roseto qualcun altro. In ogni caso sarà la Polizia, il commissariato di Atri a dover, dopo aver visionato i filmati delle telecamere dislocate nella zona (tra il Globo e il palazzetto) a dover eventualmente denunciare o segnalare quei tifosi che sarebbero venuti alle mani perchè non soddisfatti del risultato della partita e della vittoria (anche se sul filo di lana) del Teramo sulla Rosetana.

Tutto sarebbe iniziato dopo che una cinquantina di tifosi si sono incontrati nello spazio antistante il Globo, armati di spranghe e cinture. Per dividere le due tifoserie, gli agenti avrebbero esploso fumogeni, ma poi il gruppetto si sarebbe spostato in un bar sull'Adriatica. Una trentina di minuti di scontri durante i quali un paio di agenti sarebbero rimasti anche lievemente feriti. Dopo un tira e molla i teramani sono stati riaccompagnati ai furgoni e scortati per essere accompagnati fuori da Roseto.

Oggi ci sarà la conta dei denunciati.

(FOTO DI REPERTORIO)