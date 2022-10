ROSETANA-CITTA' DI TERAMO/ E' STATO UN CONTATTO DURATO 10 MINUTI QUELLO TRA LE DUE TIFOSERIE: RINVENUTE DUE MAZZE DA BASEBALL

Sono partite le indagini di rito dopo lo scontro tra le tifoserie che si è registrato ieri, dopo la partita Rosetana-Città di Teramo. A coordinare le indagini il Commissario Ester Fratello. Una decina i tifosi del Roseto ed una 15ina quelli del Teramo entrati in contatto per una decina di minuti. Le tifoserie hanno tentato i contatti in due punti diversi della zona.

La Polizia ha rinvenuto non nei pressi dello stadio ma in una delle vie adiacenti, due mazze da baseball, non si sa ancora se le mazze sono collegate a questi scontri. Al vaglio le immagini dei negozi a ridosso della rissa ma anche le immagini girate dalla polizia scientifica presente sul posto.

Un poliziotto è stato refertato.