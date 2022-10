LA DOTTORESSA LUANA STRIPPOLI E' IL NUOVO CAPO DI GABINETTO DELLA PREFETTURA

La dottoressa Luana Strippoli ha formalmente assunto questa mattina l’incarico di Capo di Gabinetto del Prefetto Zanni, Capo dell’Ufficio Stampa e dirigente della Protezione Civile, Difesa Civile e coordinamento del soccorso pubblico, avvicendando in tali incarichi il dott. Francesco Baiocco.

Originaria di Corato (BA), la dott.ssa Strippoli, viceprefetto aggiunto, si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari.

Già Capo di Gabinetto presso la Prefettura di Biella e precedentemente dirigente dell’Area III - Applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio presso la Prefettura di Vercelli, la dott.ssa Strippoli aveva svolto, in passato, l’incarico di Direttore logistico gestionale alla Direzione Regionale Puglia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.