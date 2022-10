AUTOLAVAGGI CON FILI SCOPERTI E LAVORATORI IN NERO: PIOVONO DENUNCE

Durante i controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in Martinsicuro e Morro D’Oroi Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hannodenunciato i titolari di autolavaggipoiché sul posto di lavoro sono state riscontrati elevati rischi di elettrocuzione avendo entrambi collocato il quadro elettrico all’interno dell’area destinata alla depurazione dell’acqua con cavi elettrici deteriorati e scoperti. Le attività in argomento sono state immediatamentesospese sino al ripristino delle regolari condizioni. Nell’attività di Morro D’Oro veniva inoltre accertato l’impiego di nr. 1 lavoratore “in nero” extracomunitario sprovvisto del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.