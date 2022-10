TRE LAVORATORI IRREGOLARI SU…TRE LAVORATORI PRESENTI. E I CARABINIERI CHIUDONO UN BAR

Nell’ambito idella tutela dei rapporti di lavoroil Nucleo Ispettioratk Lavoro di Teramo ha denunciato due titolari di esercizi pubblici per impiego di lavoratori“in nero” con l’emissione di due provvedimenti di sospensione. I provvedimenti in questione hanno riguardato un esercizio pubblico di Castelli, dove è stata accertata la presenza ditre lavoratori irregolari su tre presenti, ed un esercizio di ristorazione di Giulianova, dove è stataconstatatalapresenza di un lavoratore irregolare su quattro presenti.Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per un importo di euro 32.000,00 e ammende per un importo complessivo di euro 27.000,00.