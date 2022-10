ITS AGROALIMENTARE / IMPORTANTE CONFRONTO TRA AZIENDE E STUDENTI

ITS Career Day: aziende e studenti dell’Istituto di alta formazione di confrontano su saperi e sapori dell’agroalimentare teramano.

Sei aziende hanno messo in campo i loro professionisti per sensibilizzare i ragazzi a puntare su questo percorso agganciato aun settore che non conosce crisi.

L’agroalimentare teramano resta un avamposto da tutelare e su cui investire perché traino dell’economia del territorio.Èsu questo presupposto, confortato dai numeri crescenti dell’occupabilità in provincia di Teramo, che l’ITS Academy Agroalimentare, ha promosso mercoledì scorso un nuovo Career Day finalizzato a promuovere l’incontro tra domanda e offerta nel comparto. Un appuntamento calendarizzato alla vigilia dell’anno accademico che prenderà il via il 28 ottobre, servito a far conoscere ai ragazzi in uscita dalle scuole superiori e ai diplomati le opportunità trasversali del comparto.Così come trasversali sono le competenze che servono per mantenere vivo il tessuto agroalimentare del teramano che poggia su eccellenze da presidiare. E così 6 aziende, quali Amadori, Birre Artigianali Bere bene, Casearia del colle, Goon Italia, Ferretti Dessert, Tenuta Cerulli Spinozzi e il Formatore coach Maurizio Battistelli, ciascuna rappresentativa dell’artigianalità, dei saperi e della territorialità, si sono messe al servizio degli studenti. I professionisti dei marchi coinvolti hanno voluto declinare le professionalità che un percorso di studi sull’agroalimentare può offrire: dalla trasformazione delle materie prime, al packaging, alle opportunità dei consorzi di tutela, fino al marketing e alla comunicazione web oriented,fino ad arrivare alle norme che regolano prodotti da tutelare in un mercato sempre più globalizzato. Temi che necessitano di competenze e che trovano occupabilità come hanno confermato i responsabili del personale delle aziende e dei brand coinvolti.

“È il secondo Career day che promuoviamo coinvolgendo ciclicamente le aziende e gli studenti iscritti – dichiara il presidente dell’ITSAcademy – Sistema Agroalimentare, Enrica Salvatore – e vogliamo andare avanti su questa strada perché ci siamo resi conto che le best practices e le ricchezze che abbiamo, sono la strada migliore per incoraggiare la curiosità e la voglia dei ragazzi di alimentare con la loro formazione la crescita di un comparto vitale per la provincia di Teramo e non solo. A fine ottobre partirà la nostra offerta formativa tesa a preparare i professionisti dell’agroalimentare e chiamati al tempo stesso a essere i custodi dei nostri prodotti di pregio. Visto il successo andremo avanti su altri incontri analoghi, con altre proposte aziendali, per creare quel sistema rete e quelle opportunità di incrocio tra domanda e offerta che una istituzione di alta formazione come l’ITS Academy è chiamata a favorire”.

La giornata è stata patrocinata dall’Unione Europea, dal Ministero dell’Istruzione, dalla Regione Abruzzo, dal Comune di Teramo, dalla Fondazione Tercas e dal progetto “I 5 sensi del Made in Italy”.