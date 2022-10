IL RISTORANTE MOM DI FANO ADRIANO NELLA GUIDA DEL GAMBERO ROSSO

La ristorazione italiana è ripartita

grazie anche al ritorno del turismo straniero. Nel post pandemia

la voglia di socializzare ha spinto in molti a riempire di nuovo

i locali e questa vivacità ha accelerato gli investimenti del

settore. E sono molti i grandi chef a presentarsi anche in veste

di imprenditori, come Andrea Aprea a Milano, Luigi Taglienti a

Piacenza, Vito Mollica peraltro premiato come "la novità

dell'anno" per il Chic Nonna a Firenze. Senza contare le nuove

aperture dal Nord a Sud del veneto Giancarlo Perbellini premiato

come "Ristoratore dell'anno". Lo ha sottolineato Laura

Mantovano, direttore editoriale di Gambero Rosso, in occasione

della presentazione, a Roma nelle sale di Palazzo Brancaccio,

della 33/ma edizione per la Guida Ristoranti d'Italia 2023,

curata da Valentina Milano e Antonio Paolini. Sono 2480 gli

esercizi segnalati con 297 novità.

Premi speciali a dieci chef

che si sono distinti per la capacità di interpretare al meglio i

piatti contribuendo a riscrivere il ricettario futuro: Andra

Bertini di Casa Bertini a Recanati (Macerata), Alessandro Billi

di Osteria Billis a Tortona (Alessandria), Gina di Benedetto a

Mom Cucina Vegetale Creativa a Fano Adriano (Teramo), Ariel

Hagen di Saporium Borgo San Pietro a Chiusdino (Siena), Tina

Macelli di Artifex dell'Hotel Feurstein a Brennero (Bolzano),

Enrico Marmo di Balzi Rossi a Ventimiglia (Imperia), Nico

Mastroianni di Santo Bevitore a Cassino (Frosinone), Celestino

Mauro di Core Restaurant a Castrovillari (Cosenza), Xin Ge Liu

de Il Gusto Dim Sum a Firenze, Antonio Ziantoni di Zia a Roma.

Tanti riconoscimenti tuttavia, quello che preoccupa è l'attesa

recessione. Certo, ammettono i curatori, grossi nuvoloni si

addensano all'orizzonte tra caro bollette, inflazione e guerra

in Ucraina. Da qui l'appello del presidente di Gambero Rosso

Paolo Cuccia al nuovo governo affinché "mantenga alta

l'attenzione al settore in ogni modo, dai sussidi alle borse di

studio e strumenti di formazione permanente, come quelli offerti

da Gambero Rosso Academy, atti a salvaguardare un patrimonio

culturale ed economico italiano". Del resto, conclude Luigi

Salerno, Ad di Gambero Rosso, "grazie al nostro roadshow

internazionale e alla nostra guida digital Top Italian

Restaurants siamo consapevoli di quanto il panorama estero sia

attento alla nostra enogastronomia, vera forza motrice

dell'export agroalimentare".