Nastro biadesivo: come rimuoverlo da mobili e superfici delicate



Il nastro biadesivo è molto utile in tantissime situazioni e infatti lo si sfrutta spesso anche in casa. Esistono diverse tipologie di questo scotch, alcuni sono ricoperti da collanti che li rendono molto stabili e resistenti alla rimozione. Si deve poi anche considerare che uno scotch biadesivo in posizione da lungo tempo, che avrà quindi subito una buona pressione al momento dell’applicazione e la cui colla si sarà perfettamente seccata, può diventare una vera e propria scocciatura. Soprattutto quando si desidera toglierlo, perché non più utile.



Le superfici delicate

Se ci si trova a rimuovere del nastro biadesivo dalle superfici alcune situazioni possono risultare meno complesse di altre. Di solito il nastro di per sé si può staccare senza problemi, rimangono però quasi sempre alcuni residui della colla che lo teneva saldamente ancorato alla superficie. Nel caso in cui quest’ultima sia di plastica o metallo ruvido si può facilmente intervenire utilizzando un raschietto o un altro strumento, o anche dei solventi per la colla. Il problema si presenta invece quando il biadesivo è posizionato su una superficie in legno. Il legno non solo permette una buona presa della colla, ma è anche particolarmente delicato, cosa che impedisce l’utilizzo di vari solventi oltre che di raschietti e mezzi meccanici per rimuovere la colla. In caso contrario si potrebbe rigare la superficie e lasciare segni difficili da eliminare. Ricordiamo che in commercio esistono collanti e adesivi di varie tipologie; quando li si deve posizionare su materiali delicati è bene scegliere con cura il prodotto più adatto, come il nastro biadesivo su questo sito.



Come rimuoverlo

Lo scorrere del tempo è nostro nemico: dopo pochi minuti dal posizionamento è possibile che il biadesivo non sia ancora perfettamente coeso alla superficie e la rimozione avverrà senza lasciare residui. Dopo vari giorni, mesi o addirittura anni è molto più probabile lasciare sul legno dei residui di collante, che andranno eliminati con la giusta cautela. Uno dei metodi più utili in queste situazioni consiste nello scaldare la colla, e ovviamente anche la superficie sottostante. Si può facilmente sfruttare in questi casi un phon, da dirigere verso la colla dello scotch biadesivo ancora presente sul mobile o sull’infisso. Dopo pochi minuti il materiale diverrà più morbido e sarà più semplice toglierlo, utilizzando una spatola in plastica o una pinzetta.



L’uso di sostanze chimiche

Tutti in casa abbiamo sostanze chimiche non corrosive, che ci possono aiutare nella rimozione del nastro biadesivo in maniera rapida e senza rovinare le superfici. Una di queste sostanze è l’aceto, che si sfrutta in questo caso per le sue proprietà sgrassanti; sarà sufficiente inumidire un batuffolo di cotone, o un panno, e lasciarlo sui residui di biadesivo per qualche minuto. Anche l’olio vegetale offre aiuto in questi casi, va semplicemente steso sulla parte di nastro biadesivo ancora presente sulla superficie. Tali sostanze rendono più morbido il nastro e i residui, permettendo di rimuoverli con un panno o con una spatola; anche l’acqua saponata funziona nel medesimo modo. È importante scegliere la sostanza corretta da utilizzare a seconda dei casi, ad esempio l’olio e l’acqua saponata potrebbero non essere indicati sul legno grezzo, non impregnato o verniciato.