DOPO IL PADRE, ARRESTATO APPENA RIENTRATO IN ITALIA ANCHE IL FIGLIO DEL COMMERCIALISTA DELL'ORLETTA

Dopo il Padre è stato arrestato anche il figlio. Così, dopo l'arresto del commercialista rosetano Massimo Dell'Orletta (che si è avvalso della facoltà di non rispondere al giudice) per presunte irregolarità nei piani di riparto di alcune delle procedure fallimentari che ha seguito come curatore o commissario giudiziale. Ieri anche suo figlio Daniele, 37enne, laureato in Economia con il massimo dei voti e attualmente residente a Londra dove lavora per un'importante banca, è finito ai domiciliari. La misura di custodia cautelare, scrive Il Messaggero, è scattata nel momento in cui, volontariamente, il figlio di Dell'Orletta ha deciso di rientrare in Italia. Ad attenderlo all'aeroporto c'erano i finanzieri.

Padre e figlio, secondo l'accusa, avrebbero in concorso, nei loro rispettivi ruoli, spostato capitali fino all'Isola di Man, nel Mar d'Irlanda tra la Gran Bretagna e l'Irlanda per poi farli sparire in paradisi fiscali. Al momento sono 4 gli indagati, tra i quali un altro professionista.